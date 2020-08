Isofols VD Ulf Jungnelius har tecknat samtliga teckningsoptioner

Programmet, som beslutades på årsstämman 24 juni 2020, har utformats som ett kompletterande program endast riktar till bolagets VD som inte deltog i Teckningsoptionsprogram ”2018”. Programmet som omfattar maximalt 250 000 teckningsoptioner kommer att resultera i en mindre utspädning för bolagets aktieägare eftersom bolaget makulerar cirka 408 000 stycken teckningsoptioner ur teckningsoptionsprogrammet 2018. De maximalt 250 000 teckningsoptionerna berättigar till teckning av högst 370 000 aktier (efter avslutad företrädesemission i juni 2020). Teckningskursen uppgår till 37 kronor per aktie. ”Då jag tror starkt på våra möjligheter att genomföra vår globala fas III-studie AGENT är det en självklarhet för mig att teckna samtliga optioner” säger VD Ulf Jungnelius. För mer information, vänligen kontakta Isofol Medical AB (publ) Jarl Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör E­-post: jungnelius@isofolmedical.com Telefon: 0709-16 89 55 Pär-Ola Mannefred, styrelsens ordförande E-post: par-ola.mannefred@residenset.se Telefon: 0705-12 70 17 Certified Adviser FNCA Sweden AB E-post: info@fnca.se Telefon: 08-528 003 99 Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2020 kl. 12.30. Om Arfolitixorin Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt. Om AGENT-studien AGENT-studien är en randomiserad, kontrollerad multicenter fas III studie som utvärderar effekten och säkerheten hos arfolitixorin, [6R]-5,10-metylen-THF (MTHF), jämfört med leukovorin, som båda används i kombination med 5-FU, oxaliplatin och bevacizumab, i patienter med metastaserande kolorektal cancer i första linjens behandling. Patienterna randomiseras 1:1 och det primära resultatmåttet i studien är objektiv tumörrespons (ORR, objective response rate). De viktigaste sekundära resultatmåtten är progressionsfri överlevnad (PFS, progression free survival) och duration av respons (DOR, Duration Of Response). Andra sekundära resultatmått i studien inkluderar totalöverlevnad (OS, overall survival) antal opererbara metastaser, säkerhet, samt patientrapporterade resultat såsom livskvalitet (QoL). Övriga endpoints inkluderar farmakokinetiska (PK) mätningar och nivå av genuttryck av folatrelevanta gener i tumörceller. Studien är utformad för att visa kliniska fördelar för arfolitixorin jämfört med leukovorin. Studien genomförs för närvarande på ett 90-tal sjukhus i USA, Kanada, Europa, Australien och Japan. Ytterligare information om studien, inklusive inklusionskriterier, finns på www.clinicaltrials.gov identifieringsnummer: NCT03750786. Om Isofol Medical AB (publ) Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB. www.isofolmedical.com

