Preem i internationellt samarbete om att fånga in och lagra koldioxid

Preems vd Petter Holland skrev i torsdags under en avsiktsförklaring om att utveckla teknik inom CCS, Carbon Capture and Storage. Undertecknandet skedde som en del av konferensen European High Level Conference on Carbon Capture and Storage i Oslo i närvaro av bland annat EU-kommissionären för Klimatåtgärder och Energi Miguel Arias Canete, Norges klimatminister Ola Elvestuen, samt en rad europeiska klimatpolitiker och internationella miljöorganisationer.

– Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Vi har under många år bidragit till att öka volymerna av förnybara drivmedel på den svenska marknaden, bland annat genom ökad produktion av vår Svanenmärkta Evolution diesel. Nu har tiden kommit för att ta ytterligare steg i produktionsledet och där ser vi att CCS-tekniken har stor potential, säger Petter Holland, vd för Preem.

Carbon Capture and Storage är en välbeprövad teknik för att fånga in koldioxiden i processanläggningar innan den släpps ut i atmosfären, omvandla koldioxiden till vätska och därefter pumpa ner den för lagring långt under markytan. Det höga trycket där nere under täta geologiska formationer gör att den behåller sin flytande form och inte letar sig upp ovanför jordskorpan igen.