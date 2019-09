Marcus Johansson Prakt blir ordinarie VD för kraftigt expanderande Quartiers Properties

Från och med 5 september blir Marcus Johansson Prakt ordinarie VD för Quartiers Properties AB (publ). Marcus, som varit tillförordnad VD sedan maj 2018 ska fortsätta leda Quartiers utvecklingsarbete på den spanska solkusten. Under hans tid som tillförordnad VD har bolagets substansvärde per stamaktie ökat från 6,98 SEK per aktie till 7,56 SEK per aktie.