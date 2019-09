Höstens populäraste resmål

- Det är tydligt att svenskar väljer sol och värme när de åker på resor i Oktober och November, säger Johan Peterson som driver prisjämförelsesajten Flyg.nu. Att fly undan kylan på hösten är dessutom en bra idé eftersom priserna då är ganska låga, i alla fall om man undviker höstlovet.

- Det gäller dock att vara snabb med att boka eftersom många svenskar just nu planerar sina höstresor.

USA tillbaka på topplistan

Städer som Orlando, Miami, New York, Los Angeles och San Francisco är i princip alltid populära bland oss svenskar. Under sommarmånaderna valde dock svenskarna bort den amerikanska kontinenten och det var då endast New York som tog sig in på topplistan. Det största största skälet till detta var den svaga svenska kronan som gör att en USA-resa är relativt dyr i nuläget.