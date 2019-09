Stendörren avser att emittera SEK-hybridobligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående 2020-obligationer

Pressmeddelande 3 september 2019 svePressmeddelande

3 september 2019

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”Stendörren”) har givit Danske Bank, Nordea och Swedbank i uppdrag att i egenskap av ”joint bookrunners” arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera efterställda hybridobligationer denominerade i SEK med evig löptid och vilka kommer att redovisas som eget kapital i Stendörrens redovisning (de ”Nya Hybridobligationerna”). En marknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

I samband med emissionen av de Nya Hybridobligationerna, erbjuder Stendörren innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 5 juli 2020, ISIN SE0010023564 och med utestående volym om SEK 710 000 000 (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer till ett belopp om upp till SEK 710 000 000 mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till ett pris om 102.20% av nominellt belopp. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 3 september 2020.

Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet finns under Investor Relations – Rapporter och presentationer på Stendörrens hemsida, www.stendorren.se.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 11 september 2019 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 18 september 2019. Bolagets återköp av Obligationer är villkorat av att emissionen av de Nya Hybridobligationerna blir framgångsrik.

Stendörren avser att utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av Obligationerna vilka inte har återköpts i Återköpserbjudandet, villkorat av genomförandet av en emission av de Nya Hybridobligationerna, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna daterade 30 juni 2017. Obligationerna kommer i en förtida inlösen bli återköpta till ett pris motsvarande 102,00 procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta).