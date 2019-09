COSELs högtillförlitliga 80W DC/DC omvandlare för krävande applikationer levereras med 10 års garanti

• 10 års garanti

• 80W på 2x1” footprint, ingjuten med metallhölje

• Soft switching, synkron likriktning och upp till 94% verkningsgrad

• Extra brett inspänningsområde på 4:1 från 9V till 75V täcks av två serier

• Godkänd enligt UL62368-1, C-UL [CSA62368-1) och EN62368-1

Cosel Co, Ltd (6905: Tokyo) meddelade idag lanseringen av en 80W DC/DC omvandlare med mycket hög tillförlitlighet, MGF80. Byggd i ett standard 2x1” sexsidigt skärmat metallhölje är MGF80 framtagen i enlighet med Cosels kriterier för högsta prestanda och tillförlitlighet, som utgör grunden för tillverkarens enastående kvalitet med en felfrekvens på under 30 ppm (parts per million). Samtliga komponenter har valts för att uppnå lång livslängd, vilket resulterat i en av de mest tillförlitliga DC/DC omvandlarna i sin kategori. Påståendet backas upp av en förtroendeskapande garanti på 10 år för MGF80 serien. Ett exempel på komponentval är att produkten inte innehåller kondensatorer med aluminium eller tantal.