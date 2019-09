Actiste – världens första kompletta IoT-enhet för monitorering och behandling av diabetes – har erhållit marknadsgodkännande (CE-märke).

Actiste-enheten levereras som en del i en abonnemangstjänst; Actiste® Diabetes Management as a Service. Tjänsten inkluderar global uppkoppling, olika nivåer för delning av data, löpande påfyllning av förbrukningsartiklar direkt till hemmet och kontinuerlig coaching för att optimera och förbättra behandlingen.

I vanliga fall regleras kombinationsenheter som ligger mellan flera EU-direktiv under ett primärt direktiv, medan de andra direktiven erkänns som sekundära till det primära, vilket i slutändan leder till ett EC-certifikat. Actiste, där funktionerna under MDD och IVDD är så djupt integrerade, har emellertid inte bara erhållit ett, utan två EC-certifikat, ett vardera för MDD och IVDD. Detta är extraordinärt och något utöver det vanliga, säger Henrik Norström, Brighters vd.

Dessa krav täcker i sin tur in flera olika tekniska områden: mekanik, elektronik/hårdvara, mjukvara, radioanslutning. När det gäller MDD inkluderar Actiste både aktiva (relaterade till energikällor) och icke-aktiva (rent mekaniska) aspekter. Därför har det anmälda organet behövt involvera experter inom fyra olika områden: IVDD, MDD aktiva enheter, MDD icke-aktiva enheter, Medical Device Software. Efter experternas granskning behövde resultaten dessutom godkännas av tre olika certifierare.

– Vi är väldigt nöjda med hur snabbt produktutvecklingen har gått, givet produktens komplexitet. Certifieringen av Actiste-enheten var den sista pusselbiten i vårt flaggskeppserbjudande Actiste® Diabetes Management as a Service, vilket innebär att vi nu kan intensifiera marknadsförings- och försäljningsaktiviteterna. Detta är ett historiskt genombrott för Brighter och vi ser med stor tillförsikt på framtiden, säger Henrik Norström, Brighters vd.

EC-certifieringarna gör det möjligt att gå vidare med pågående marknadsinträde och försäljningsaktiviteter i bolagets primära målmarknader i Mellanöstern och Sydostasien, och öppnar upp för framtida försäljning i över 30 europeiska länder, där Sverige är närmast förestående. Utvecklingsarbetet har pågått sedan 2015. I juni 2019 certifierades Brighter under ISO 13485.

I januari 2019 lanserades Actiste® i Förenade Arabemiraten tillsammans med MOHAP (UAE Ministry of Health and Prevention), som publicerade ett pressmeddelande om initiativet.

Marknad och försäljningspotential Actiste® Diabetes Management as a Service är en heltäckande tjänst för insulinberoende diabetiker. Initialt fokuserar Brighter främst på att etablera tjänsten i Mellanöstern, Sverige och Sydostasien. Totalt lever idag omkring 425 miljoner människor med diabetes i världen, och antalet förväntas öka till närmare 630 miljoner under de kommande 20 åren enligt Internationella Diabetesfederationen (IDF). Cirka 150 - 200 miljoner av dagens diabetiker har ett behov av att behandlas med insulin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO

Telefon: +46 733 40 30 45

E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Rasmus Karlgren, Media & Communications Manager

Telefon: +4672 999 38 64

E-post: rasmus.karlgren@brighter.se

Om Actiste.

Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. https://actiste.com/

Om Brighter AB.

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/