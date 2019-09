Tectona Capital genomför företrädesemission och informerar om extra bolagstämma för val av ny styrelseledamot

Emission

Den 23 september 2019 beslutade styrelsen i Tectona Capital AB (”Tectona ”) att genomföra en företrädesemission som vid full teckning tillför bolaget 5 Mkr före emissionskostnader. Syftet med emissionen är en förstärkning av kapitalet inför framtida förvärv och tillväxt för bolaget. Styrelsen för Tectona har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 april 2019, beslutat att genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att sexton (16) befintliga aktier ger rätt att teckna tre stycken (3) nya B-aktier till kursen 1,90 kronor. Teckningstiden löper under perioden den 16 oktober – 5 november 2019. Emissionen är till 100% garanterad av Mikael Wickbom.

Extra bolagstämma

Styrelsen föreslår att Mikael Wickbom väljs in till ny styrelseledamot för bolaget. Mikael har följt Tectona en tid och även varit på plats i Panama för att bilda sig en uppfattning om verksamheten. Mikael har en lång och gedigen bakgrund inom investeringar och finanssektorn. Hans tidigare uppdrag är bland annat VD på Odin Fonder där han även ingick i ledningsgruppen. Under Mikaels tid på Odin genomgick Odin en kraftig tillväxt. År 2011 gick Mikael över till Catella Fonder i syfte att expandera verksamheten. Mikael har under sin tid på Catella varit med och mångdubblat förvaltat kapital. Idag är Mikael bland annat styrelseordförande för Catella SICAV i Luxemburg.

Kallelse till extra stämma för beslut om ny styrelse kommer att skickas ut inom kort.

Uttalande från valberedningen

Mikael har en längre tid visat stort intresse för bolaget och dess verksamhet. Vi är jätteglada över att Mikael vill ta steget att ingå i styrelsen för bolaget och vi är övertygade om att han har mycket att tillföra. Med Mikaels dokumenterade förmåga och framgång i att bygga upp och expandera verksamheter är han ett fantastiskt tillskott till styrelsen.

Uttalande från Mikael Wickbom

Tectona Capital AB har stor potential och är ett oerhört spännande företag med fastighetsinvesteringar på en tillväxtmarknad. Till styrelsearbetet i Tectona Capital AB kommer mina kunskaper från långvarigt arbete i olika positioner på finansmarknaden och erfarenheter från att driva verksamhet väl till pass för att bidra till att utveckla företaget vidare.

Styrelsens beslut om nyemission

Styrelsen i Tectona Capital AB, har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 april 2019 beslutat om en nyemission av högst 2 631 533 aktier serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 631 533,00 kronor. Emissionen är garanterad i sin helhet.

I händelse av överteckning kan styrelsen komma att fatta beslut om en övertilldelningsemission med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till garanten, i det fall denne inte erhåller till delning inom företrädesemissionen, om högst 1 315 789 aktier till samma kurs, 1,90 Kr per aktie. Om även denna emission fulltecknas tillförs Bolaget ytterligare 2,5 Mkr.

Syftet med emissionen är en förstärkning av kapitalet inför framtida förvärv och tillväxt för bolaget.

Emissionen ska genomföras i form av utgivande av teckningsrätter till befintliga aktieägare med företrädesrätt enligt följande villkor (”Företrädesemissionen”)