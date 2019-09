InCoax stärker organisationen i Nordamerika för att accelerera försäljningen

Doug Gilbert har lång och gedigen erfarenhet från roller inom försäljning och affärsutveckling från bolag som Xerox, Oki Phones, AT&T, Rogers, Logica/CMG/Acision, Intrado, UMS och Mobilaris på den nordamerikanska marknaden. Han grundade Canadian Presence 2002 som är specialiserade på att hjälpa bolag komma in på den nordamerikanska marknaden.

”Vi har under lång tid fått väldigt många förfrågningar från möjliga kunder i både Canada och USA. Vi är övertygade om att detta beror på att Nordamerika är MoCA® standardens hemmamarknad, där alla operatörer känner till MoCA för hemmanät. Denna igenkänning innebär en stor fördel för oss med en lösning baserad på MoCA Access™ 2.5. Vi väljer att påbörja vår närvaro i Nordamerika genom Doug Gilbert. Vi ser det som nödvändigt att ha en lokal närvaro för att bli framgångsrika. Med förstärkningen av organisationen och Dougs långa erfarenhet från branschen ser jag fram emot att vi ska kunna utveckla vår försäljning.” , säger Håkan Rusk, Chief of Sales and Marketing Operations för InCoax.

”InCoax inträde och lanseringen av in:xtnd™ i Nordamerika introducerar ett strategiskt komplement till de traditionella DOCSIS-lösningarna. Det ger både traditionella och framväxande fiberspelare en tekniskt avancerad, standardbaserad, lösning som med minimal påverkan i hemmen erbjuder prestanda i paritet med direkta fiberuppkopplingar utan nya kabeldragningar." säger Doug Gilbert.