Hansa Biopharma: Positiva resultat presenterade på ESOT; imlifidase möjliggjorde transplantation hos 46 sensitiserade patienter

Lund, 18 september 2019. Hansa Biopharma, som leder urtvecklingen av immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, meddelade att positiva imlifidasedata lyftes fram i en presentation vid 19th Congress of the European Society for Organ Transplantation (ESOT) i Köpenhamn.

Lena Winstedt, PhD, Head of Science på Hansa Biopharma, presenterade ”Imlifidase For Desensitization in Sensitized Kidney Transplant Patients: Pooled Analysis of Phase 2 Trials”.

Presentationen baserades på en poolad analys av patienter som genomgått transplantationer från fyra enarmade, sex månaders öppna fas II-studier om behandling med imlifidase före transplantation med organ från en levande eller avliden donator hos sensitiserade patienter.

Analysen inkluderade 46 patienter, varav 50 procent hade en cPRA på 100 procent, 85 procent var positiva vid korstester och 70 procent hade genomgått en återtransplantation. Efter behandling med imlifidase sjönk nivåerna av donatorspecifika antikroppar (DSA) snabbt och samtliga korstester omvandlades till negativa, vilket möjliggjorde transplantationer av samtliga patienter. Resultaten ligger i linje för vad som tidigare rapporterats efter transplantationer av högsensitiserade patienter.