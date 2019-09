Quartiers Properties tillsätter ny utökad ledningsgrupp

Ledningsgruppen ser ut som följer:

Maria Cepero, född 1973 - CFO

Maria har över 20 års erfarenhet av skatt, juridiska och finansiella frågor samt har bland annat arbetat som konsult för företag som Accenture och Symantec. Maria är civilekonom, registrerad vid Malaga Economists Association med en examen i Business & Economic Science vid University of Granada i Spanien. Hon har även studerat vid University of Limerick, samt Dublin Institute of Technology i Irland.

Lars Åke Olofsson, född 1956 - Fastighetschef

Lars Åke Olofsson är sedan 1989 bosatt i Benahavis och är Quartiers fastighetschef. Lars Åke var tidigare politiker med ansvar för stadsplanering och infrastruktur i Benahavis kommun. Han har mångårig erfarenhet från chefspositioner från bland annat Skanska, Tailor Woodrow de España, och Tailor Wimpey.

Henric Person, född 1988 - Förvaltningschef

Henric har haft ledande positioner inom hotell och restaurang i Sverige och internationellt, bland annat som hotellchef på Falkenberg Strandbad som fick priset som det bästa Luxury Spa Resort i Europa 2017 av Worlds Spa Awards under hans ledning. Han har även arbetat på The Little Nell, ett hotell i Aspen med 5 stjärnor/5 diamanter.