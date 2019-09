Varbi i partnerskap med Centric i Nederländerna

Centric erbjuder mjukvaror och ett brett spektrum av IT-tjänster inom HR-fältet. Varbis rekryteringsverktyg är nu kopplat till Centrics HR- och lönesystem ”Motion”, och kommer gå under namnet Motion Recruit.

”Vi är glada över samarbetet med Varbi. Med tillskottet Motion Recruit till vår Motion Suite kan vi erbjuda ett ännu större värde till våra kunder. Med Motions totallösning erbjuder vi våra kunder digitalisering av hela HR-processen” säger Hein Brockhoff, Director of the HR & Payroll unit of Centric.

”Detta är en fantastisk möjlighet för Varbi att kraftigt öka vår tillväxttakt i Nederländerna. Vi är glada över att vara partners med en stark nederländsk aktör som Centric.” berättar Magnus Mollstedt, VD på Varbi.

Varbi har det senaste året vuxit rejält i Nederländerna och fått ett flertal stora kunder.