SolunoBC utser ny CFO & CPO

SolunoBC is the largest and most expansive operator independent UCaaS provider on the Nordic market with +150.000 users in the cloud. Soluno is driving the future of business communications by offering a mobile first concept through wholesale partners in Europe.

www.soluno.se

Följande bilagor finns för nedladdning:

Release



Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se