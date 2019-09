Ortoma offentliggör prospekt

Styrelsen i Ortoma har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission av A- och B-aktier som beslutades av styrelsen den 30 augusti 2019 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2019 (”Företrädesemissionen”). Prospektet avseende Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns idag tillgängligt på Ortomas hemsida (www.ortoma.com) och Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder. Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; subscription@arctic.com eller per post på adress Arctic Securities AS, filial Sverige, Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm.



Indikativ tidplan

11 september 2019

Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen 13 – 27 september 2019

Teckningsperiod 13 – 25 september 2019

Handel med teckningsrätter (avseende B-aktier) äger rum på Spotlight Stock Market 13 september 2019 till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen

Handel med BTA B 3 oktober 2019

Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen



Rådgivare

Finansiell rådgivare till Ortoma i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till Bolaget är Setterwalls Advokatbyrå AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Linus Byström, VD, info@ortoma.com

Gunnar Németh, styrelseordförande, info@ortoma.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 september 2019.

OM ORTOMA

Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer - och därmed öka effektiviteten. Ortoma har cirka 2 900 aktieägare och Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.