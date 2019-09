Beactica Therapeutics stärker organisationen med ytterligare kompetens för läkemedelsutveckling

Uppsalaföretaget Beactica Therapeutics tillkännagav idag att man anställt en chef för preklinisk utveckling, två nya styrelseledamöter samt en klinisk rådgivare. Rekryteringarna är gjorda med syfte att stärka organisationen då bolaget riktar sitt strategiska fokus mot att identifiera och utveckla nya läkemedelskandidater.

Vendela Parrow, PhD, anställs som chef för preklinisk utveckling. Hon har med sig en omfattande erfarenhet inom preklinisk och klinisk utveckling från nyckelpositioner vid Akinion Pharmaceuticals, Axelar och Pharmacia Biovitrum. Vendela var medgrundare, CSO and VD för Akinion och ansvarig för kontakterna med myndigheter, oberoende granskningsnämnder och kliniker i ett flertal europeiska länder. Hon är chef för In Vitro and Systems Pharmacology Facility vid SciLifeLab Drug Discovery and Development Platform. Vendela har en doktorsgrad inom medicinsk vetenskap, tumörbiologi från Uppsala Universitet där hon också har examen i klinisk läkemedelsutveckling. "Jag har följt Beacticas innovativa LSD1 program på nära håll under flera år och det är med stor tillförsikt jag åtar mig rollen," säger Vendela Perrow. "Jag känner att vi tillsammans kan uppnå betydande resultat."

Nytillskotten i Beacticas styrelse är Maarten de Chateau och Håkan Wickholm. Johan Harmenberg ansluter bolaget som klinisk rådgivare. “Det är med stor glädje vi välkomnar dessa personer,” säger Per Källblad, VD för Beactica. "Deras ansenliga erfarenheter kommer att vara värdefulla när vi nu i större omfattning riktar vårt fokus mot att identifiera och utveckla nya läkemedelskandidater."

Maarten de Chateau är för närvarande VD vid Sixera Pharma och Buzzard Pharmaceuticals. Han är verksam som styrelseordförande på Atrogi, och är även ledamot i Cavis Technologies och Gesynta Pharmas styrelser. Maarten var medgrundare och VD på Cormorant Pharmaceuticals – ett bolag som har utvecklat en immun-onkologisk antikroppsbehandling som 2016 förvärvades av Bristol-Myers Squibb. Dessförinnan var Maarten Medical Director vid Swedish Orphan Biovitrum; han har också arbetat inom klinisk utveckling på Sanofi och under fem år arbetat som finansanalytiker på en investmentbank. Maarten har en läkarexamen från Lunds Universitet där han också försvarat sin doktorsavhandling.