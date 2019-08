SolTechs dotterbolag i Kina får ny stororder som ger 108 MSEK under avtalstiden

SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, har tecknat en order med Zhejiang New Gonow Automobile Co. Ltd. Orden gäller installation av en solenergianläggning på 6 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 5,4 MSEK. Under avtalens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 108 MSEK.