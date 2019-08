Gapwaves erhåller uppföljningsorder från automotive kund

Avtalet som ingåtts är en fortsättning på tidigare utvecklingsarbeten där antenner till framtida generationer av 77 GHz bilradar baserade på Gapwaves vågledarteknologi utvecklas efter kundens specifikationer. Leveransen kopplat till denna order kommer att bestå av 100 enheter av antennprototyper och vara en del av kundens utvärdering och analys av antenner tillverkade i en miljö liknande serieproduktion.

Utöver produktutveckling kopplat till detta projekt kommer Gapwaves under hösten att inleda arbete för att kunna kvalificera sig som utvald leverantör av antenner till denna kund. Förutom att teknologin måste möta kundens krav avseende prestanda, kostnad och tillverkningsbarhet måste Gapwaves ha rutiner, processer, certifikat och en förmåga att under lång tid kunna leverera höga volymer av högsta kvalitet för att bli en utvald leverantör. Detta arbete förväntas pågå i olika etapper under kommande år.

Ambitionen är att ha nått tillräckligt hög nivå för att kunna erhålla kontrakt för framtida volymleveranser av antenner under första halvan av 2020.

Gapwaves VD, Lars-Inge Sjöqvist kommenterar:

”Vi är mycket glada att ha erhållit ytterligare en utvecklingsorder från denna kund vilket är en bekräftelse på att vi levt upp till förväntningarna på tidigare leveranser och att man vill använda Gapwaves teknologi. Vidare för vi nu diskussioner om hur Gapwaves ska bli leverantör av antenner vilket innebär att kunden på allvar planerar för att integrera Gapwaves vågledarteknologi i kommande bilradarmodeller. För Gapwaves är det ett stort genombrott att fordonsindustrin, med sina höga krav på kvalitet, pris och prestanda, utvärderar oss som framtida produktleverantör”.