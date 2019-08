Nasdaq lanserar ny plattform Sme Growth Market

Se intervjun

Förändringen berör aktiesegmenten på Nasdaq First North och First North Premier i Sverige, Finland och Danmark, som nu kommer kallas Nasdaq First North Growth Market.

First North är en av de mest aktiva marknadsplatserna i Europa, sett till antalet små och medelstora bolag. Den nya EU-statusen syftar till att stärka samarbetet över nationsgränserna och underlätta tillgången till kapital för bolagen, utan att äventyra investerarskyddet och marknadernas kvalitet.

På sikt kommer det även innebära fler förbättringar och administrativa lättnader för de mindre bolagen. Ett exempel på detta är det nya transfer-prospektet för bolag som vill ta sig från First North till huvudlistan.