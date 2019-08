Bokslutskommuniké för perioden 2018-07-01 – 2019-06-30

Verksamheten har under året utvecklats mycket positivt och det är med glädje som jag kan uppvisa ett positivt rörelseresultat om cirka 4 Mkr jämfört med tidigare års förlust på hela -55 Mkr. Även omsättningen har ökat till 38,7 Mkr jämfört med tidigare år på 7,4 Mkr vilket är en klar förbättring.

• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 38 726 tkr (7 574 tkr) • Resultatet i koncernen uppgick till 4 012 tkr (-55 292 tkr) • Resultat per aktie uppgick till 0,08 kr • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 702 tkr (2 093 tkr) • Vid periodens slut uppgick finansiella tillgångar till 35 303 tkr (26 764 tkr) • Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 48 346 697 ST

Utveckling av våra olika koncernbolag har även under åren gått som planerat och nu återstår en notering av intressebolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) där vi är huvudägare. Vår förhoppning och målsättning är att bolaget blir listat under 2019. Bolaget genomförde även under kvartal 3 en mindre spridningsemission som tecknades till ca 1,3 Mkr av 86 nya, såväl som befintliga aktieägare, vilket förbättrade bolagets finansiella ställning ytterligare.