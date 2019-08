SolTech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för april - juni 2019

SolTechs ASRE i Kina har tecknat fyra olika avtal på totalt 15,7 megawatt som kommer ge ca 287 MSEK under avtalens löptid på 20 år.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)

SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. I koncernen ingår dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy Power Solutions. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 28 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com