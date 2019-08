LightAir nylanserar varumärket LightAir på den kinesiska marknaden

Bolaget nylanserar sitt varumärke LightAir på den kinesiska marknaden. Med varumärket LightAir möjliggörs försäljning via de stora kinesiska e-handelsplattformarna. LightAir har nu tecknat ett avtal med en ny kinesisk partner, Global Sourcing Supply Chain Management (Shanghai) Co., Ltd, som kommer att representera LightAir i Kina och stödja byggandet av varumärket och distributionen av LightAir. LightAir har också tecknat ett avtal med en återförsäljare, Union Power Technology Co., Ltd, som kommer att bidra med erfarenhet att driva försäljning online i Kina på några av de största e-handelsplattformarna, JD och T-mall. En första order på 2,1 miljoner CNY (motsvarar 2,8 MSEK) har erhållits.

”Samarbetet innebär att vi får en lokal partner med stor kompentens inom försäljning och marknadsföring medan LightAir bibehåller en stor grad av kontroll och ägandeskap över varumärkesbyggnaden i Kina. Lanseringen i Kina sker först via Kinas dominerande e-handelsplattformar. Jag ser fram emot att bygga vår affär i Kina tillsammans med våra nya partners”, säger Mikael Pérez, VD i LightAir.

