Bublar Group ingår samarbete med Google Maps Platform för augmented reality-spelet Hello Kitty AR Kawaii World

Bublar Group, Nordens ledande noterade aktör inom AR/VR/XR-teknologi, har ingått samarbetsavtal med Google Maps Platform i utvecklingen av det platsbaserade mobilspelet Hello Kitty AR Kawaii World.

Mobilspelet bygger på augmented reality, så kallad förstärkt verklighet, där spelarnas fysiska plats kompletteras med datorgenererade inslag via mobilens kart- och kameraläge. Bublar har sedan tidigare ett licensavtal med japanska Sanrio om att bygga spelet baserat på karaktärer som till exempel Hello Kitty, My Melody och Gudetama i kombination med spelinnehåll som digitalt utplaceras på platser i den verkliga världen.

”Samarbetet med Google Maps Platform ger Bublar tillgång till den mest framstående karttjänsten i världen. Byggnader, vägar och parker kommer i spelet att omvandlas till en Kawaii-värld för Hello Kitty och hennes vänner baserat på Google Maps Platform integrerat med Bublars egna plattform. Genom att använda Google Maps Platform kan vi optimera Hello Kitty-spelet för besökstäta platser som torg, parker och kommersiellt viktiga lägen världen över.” säger Wictor Hattenbach, Game Studio Director på Bublars spelstudio Virtual Brains.

Spelindustrin står inför en spännande utveckling. Smarta mobiltelefoner, big data och maskininlärning har tagit kartor från platta 2D-bilder till fantasifulla och levande 3D-modeller av världen. Hello Kitty AR Kawaii World baseras på spelmotorn Unity i kombination med Bublars egna spelplattform. Bublar teknik är byggd för att hantera stora användarvolymer där användarna i realtid skapar och interagerar med data kopplat till fysiska platser i verkligheten. Genom att Bublars spelplattform nu integreras med Google Maps Platform kan vi skapa ännu bättre spelupplevelser där den verkliga världen utgör spelplanen.

Förhandsregistreringar för Hello Kitty-spelet kommer att möjliggöras i samband med karaktärens 45-årsdag i november för att därefter successivt testas på strategiskt utvalda marknader för både iOS och Android inför global lansering. Spelet är ett s k freemiumspel, det vill säga gratis att ladda ner och med möjlighet till köp inuti spelet samt annonser genom s k ”rewarded ads” för att till exempel låsa upp spelinnehåll.

För mer information om Bublar Groups plattform, se: https://bublar.com/technology/ och för Google Maps Platform, se: https://cloud.google.com/maps-platform/gaming/