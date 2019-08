A3 har fastställt avstämningsdag för resterande aktieutdelning

Stockholm den 21 augusti 2019, kl 15:30

På årsstämma den 23 maj 2019 beslutades en ordinarie aktieutdelning om 1,25 kr per aktie, totalt 41 071 803,75 kronor varvid bestämdes att en första utbetalning om 0,75 kr per aktie skulle ske i anslutning till stämman samt uppdrogs åt styrelsen att bestämma avstämningsdag för resterande del (0,50 kr) att utbetalas senast under september.

A3s styrelse har idag fastställt avstämningsdag till den 2 september 2019, vilket innebär att utbetalning av resterande 0,50 kr per aktie kommer att ske omkring den 5 september 2019.