Esport: The International blir världens största turnering med över 33 miljoner dollar i prispott

Esport har växt explosionsartat de senaste 10 åren. I takt med esportens tillväxt har turneringarna gått från att arrangeras i lagerlokaler till att fylla stora arenor världen över. För många är det idag lika naturligt att resa iväg och titta på en esport-turnering som det är att åka på en fotbollsresa. Gaming och esport har blivit ett globalt fenomen och idag förväntas mer än 33% av jordens befolkning spela i någon form.

Spelet Fortnite har varit en tydlig katalysator för tillväxten inom gaming och esport de senaste åren. Enligt sajten betfortnite.se var Fortnite världens mest populära spel under 2018 och antalet registrerade spelare har passerat 200 miljoner personer, motsvarande 20 svenska befolkningar. Nyligen avgjordes Fortnite World Cup där en ensam spelare kammade hem hela 3 miljoner dollar, vilket vittnar om spelets enorma popularitet. Spelets utvecklare, Epic Games, har lovat att addera 100 miljoner dollar i prispengar till turneringar i spelet, bara under ett år!

Trots sin storlek har dock inte Fortnite riktigt kommit in i esportens finrum, som framförallt domineras av Dota 2 med sitt årliga mästerskap The International. Dota 2 är i grund och botten en så kallad mod till det tidigare populära spelet Warcraft 3. Spelet är ett så kallat MOBA, vilket står för Multiplayer Online Battle Arena. Dota 2 kräver hög individuell skicklighet, men det är framför allt lagets samarbetsförmåga som sätts på prov i en match. Just lagspelet har gjort Dota 2 oerhört framgångsrikt som esport, då det är väldigt publikvänligt både att titta och betta på. Med tiden har Dota 2 och och framför allt turneringen The International blivit ett av de populäraste eventen inom esport betting. Under 2019 förväntar sig dotabet.se att se ett rekordstort intresse både från spelbolag och spelare, framför allt i samband de större turneringar som spelas.