Enersize första projekt med Hankook i Kina har genomförts med mycket positivt resultat

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar idag att projektet som Bolaget rapporterade om den 24 juni 2019 med titel ”Enersize Oyj erhåller order från kinesiska Hankook för fullskaligt projekt efter framgångsrikt genomförd pilot”, genomförts med stor framgång. Projektet har hittills inneburit en sänkning av förbrukningen av tryckluft på omkring 25% efter reparation av över 1500 läckor med hjälp av LEAQS vilket innebär en årlig besparing på över 7MSEK och 6000 ton CO2 per år för fabriken med en återbetalningstid på under 2 månader. Det fullskaliga projektet genomfördes under juli 2019 i samarbete med Adenergy, som är ett helägt dotterbolag till Aden Services, ett av de större facility management-bolagen i Kina med vilket Enersize tecknat en avsiktsförklaring avseende strategiskt samarbete (publicerat 5 juli 2019 med titel ”Enersize ingår avsiktsförklaring med Adenergy, ett ledande kinesiskt facility managementbolag”).