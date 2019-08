Swedish Stirling lanserar ett grönare lån som tar bort stora mängder CO 2 -utsläpp permanent

Det svenska miljöteknikföretaget Swedish Stirling har med produkten PWR BLOK 400-F utvecklat en unik metod att omvandla industriella restgaser till klimatsmart elektricitet. PWR BLOK är, enligt det oberoende certifieringsföretaget Lloyd’s Register, det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag och ger dessutom större CO 2 -besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirlings första PWR BLOK driftsattes under våren hos den sydafrikanska ferrokromproducenten Afarak Mogale.

Som ett led i att finansiera en snabb utbyggnad i Sydafrika lanserar Swedish Stirling nu en helt ny typ av grönare lån. Förutom ränta garanterar låneavtalet att utsläppsrätterna som PWR BLOK genererar under lånets löptid aldrig kommer att säljas vidare. Lånet säkerställer därmed att mycket stora mängder CO 2 globalt aldrig kommer produceras.

Familjen af Jochnick – grundare av Oriflame – kommer bli först med att ge det nya lånet. Det nominella beloppet på lånet är 10 MSEK med en ränta på 8,25%, och en löptid på 4 år med möjlighet till förlängning på 2 år. Lånet motsvarar kostnaden för två PWR BLOK och därmed CO 2 -besparingar på drygt 6 500 ton/år. Lånet möjliggör därmed att upp till 40 000 ton mindre CO 2 släpps ut under lånets löptid.