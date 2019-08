Sedana Medical går in i Indien – sluter avtal med indisk distributör

“Hansraj Nayyar är en pionjär inom den indiska intensivvården och det är mycket glädjande att de nu kommer att lansera vår terapi”, sade Christer Ahlberg, vd Sedana Medical.

Inom ramen för avtalet väntas Hansraj Nayyar beställa produkter från Sedana Medical för minst en miljon kronor under kontraktets första år och minst två miljoner kronor året därpå. Hansray Nayyar kommer att ha två dedikerade tjänster fokuserade på Sedana Medicals terapi och 15 säljare kommer att ha AnaConDa i sin portfölj.

Varken AnaConDa eller IsoConDa är marknadsgodkända in Indien men enligt gällande lagstiftning och tack vare registreringen i Europa kan AnaConDa säljas under tiden för registrering. Sedana Medical kommer att samarbeta tätt med Hansraj Nayyar i registreringsprocessen. Bolagets grundare och huvudägare Chetan Nayyar har ett omfattande kontaktnät inom den indiska intensivvården och var en av initiativtagarna till Indian Society of Critical Care Medicine.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB

Mobil: +46 70 675 33 30

E-post: christer.ahlberg@sedanamedical.com