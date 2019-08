Niklas Annetun ska bygga Avanades enhet för Dynamics 365 affärssystem i Norden

Stockholm 14 augusti 2019; Avanade, det ledande digitala utvecklingsbolaget med experter på Microsofts teknologi, har rekryterat Niklas Annetun som Director Dynamics 365 Finance and Operations. Niklas har tjugo års erfarenhet från både konsultsidan och beställarsidan inom IT. Han har verkat inom kända internationella företag som Fuijitsu, CGI, Tectura i USA, Assa Abloy och Intentia. Alltid med stora förändringsprojekt som främsta kännetecken. Närmast kommer han från rollen som nordisk chef för retail och service segmentet på det skandinaviska mjukvaruföretaget EG A/S.