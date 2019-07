KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CHROMOGENICS DEN 7 AUGUSTI 2019 AB (PUBL)

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 augusti 2019,

- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredag den 2 augusti 2019, under adress Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala eller via e-post info@chromogenics.com med angivande av ”extra bolagsstämma” eller per telefon 018 43 00 430.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 1 augusti 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats, www.chromogenics.com, och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 172 755 980 aktier och röster i Bolaget.

Förslag till dagordning

Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Val av en eller två justeringspersoner Godkännande av dagordning Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Beslut om antagande av ny bolagsordning Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser rörande gränserna för aktiekapitalet (§ 4) och antalet aktier (§ 5) i enlighet med följande:

Nuvarande lydelser

§ 4 Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

Föreslagna lydelser

§ 4 Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 175 000 000 och högst 700 000 000.

Beslutet om antagande av ny bolagsordning förutsätter att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt från aktieägarnas företrädesrätt enligt punkt 7 nedan.

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Den 8 juli 2019 beslutade styrelsen, under förutsättning av stämmans efterföljande godkännande, om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

Styrelsens beslut innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 3 773 585 kronor genom nyemission av högst 18 867 924 aktier enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer, och med den fördelning, som anges nedan (eller av dem kontrollerat bolag).

Namn Antal aktier

Wilhelm Risberg 9 433 962

Fredrik Lundgren 9 433 962

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt enligt en särskild överenskommelse med garanter i anledning av den företrädesemission som styrelsen i Bolaget beslutade om den 30 maj 2019.