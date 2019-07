Söderberg & Partners rekryterar försäljningschef

Söderberg & Partners har rekryterat Alexis Spanos till den helt nyinrättade tjänsten som försäljningschef för koncernen. Han har en lång och gedigen bakgrund inom försäljning av finansiella tjänster, bland annat från Intrum Sverige AB och Euler Hermes Sverige. På Intrum Sverige AB har Alexis haft flertalet roller, senaste som Commercial Director.

- Jag är väldigt glad att få in Alexis på rollen som försäljningschef för koncernen. Söderberg & Partners är under ständig tillväxt och utveckling, så är även branschen, det ska bli spännande att se hur Alexis kan bidra till att vi utvecklas ytterligare inom hela koncernen när det kommer till försäljning, säger Louise Hagsten, Head of Communication & HR på Söderberg & Partners.

Alexis Spanos har varit på Intrum Sverige AB under fem år där han haft flertalet olika roller genom åren. Både på Intrum Sverige AB och hos tidigare arbetsgivare har försäljning av tjänster stått i fokus.

- Söderberg & Partners har ett mycket starkt erbjudande och varumärke kombinerat med en bred kundbas, det känns väldigt motiverande att få bli en del av dem. Tillväxtresan har varit imponerande och bolaget befinner sig i en väldigt spännande fas där jag hoppas kunna tillföra värde i syfte att säkerställa en fortsättning på den inslagna vägen, säger Alexis Spanos.