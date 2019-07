Möjlighet att investera i ett SaaS-bolag med hög andel återkommande kunder

Jetty är ett skandinaviskt SaaS-bolag med bas i Sverige. Bolaget tillhandahåller ett affärssystem för kunder vars verksamhet drivs i projektform, där molnbaserade systemet används för att styra, planera, utföra och hantera informationsflödena i tidskritiska evenemang. Jetty har en vision om att bli det ledande verktyget för att genomföra evenemang inom bl.a. sport, musik, kultur, mässor och för offentlig sektor. Jetty kapitaliserar främst på den omfattande marknaden för evenemang i Skandinavien, där Jetty estimerar årliga potentiella intäkter om ca 200 MSEK.



Jetty har en stabil och kontinuerligt växande intäktsbas från ledande aktörer som till störst del består av återkommande intäkter. Under första kvartalet 2019 växte omsättningen med 100 % jämfört med samma period 2018 och befintlig kundbas utgörs av b.la. Roskildefestivalen, Liseberg, Stockholms Kulturfestival, Göteborgs Kulturkalas, Malmöfestivalen, Svenska Konståkningsförbundet och Stureplansgruppen Event.



Jettys VD Dan Sonesson ger i en intervju med Analyst Group tre anledningar till att investera:



1. Jetty är inne i en stark tillväxtfas, där omsättningen växte med 100 % under Q1-19. Bolaget fokuserar nu på att öka expansionstakten ytterligare, och nå tillväxt med lönsamhet.

2. Bolagets SaaS-lösning möjliggör kontinuerligt återkommande och växande intäkter från en stabil kundbas. Jettys affärsmodell är abonnemangsbaserad, där kunder betalar en fast abonnemangsavgift per månad. Under 2019 estimerar Jetty att Bolagets intäkter till 95 % kommer vara återkommande abonnemangsintäkter, vilket visar på en hög kundnytta och en starkt teknisk plattform.

3. Jetty genomför nu en satsning på den amerikanska marknaden, vilken estimeras vara upp till 15 gånger större än dagens adresserbara marknad i Skandinavien. Brandon Schmidt har rekryterats för att leda den amerikanska satsningen och kommer senast från rollen som marknadsansvarig på biljettföretaget Frontgate som idag är uppköpta av Live Nation. Brandon har således gjort en liknande resa som den Jetty nu ska genomföra.



Jetty genomför nu en företrädesemission om ca 6,5 MSEK, före emissionskostnader, vilken från styrelse och andra huvudägare har åtagit sig att teckna om 3,6 MSEK, motsvarande 56 procent. Emissionslikviden avses användas för tillväxtskapande aktiviteter, vilka framförallt är ökat fokus på marknadsföring och försäljning, bygga upp ett nät av återförsäljare på den internationella marknaden utanför Skandinavien, framförallt i övriga Europa och USA, stärka rörelsekapitalet samt genomföra Jettys expansionsplaner.



Information om emissionen



