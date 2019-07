Nasdaq Stockholm AB har godkänt Seafire AB:s (publ) ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North i Stockholm

Seafire har med anledning av listbytet upprättat en bolagsbeskrivning som kommer att publiceras på Bolagets hemsida den 3 juli 2019. Bolagsbeskrivningen har enbart upprättats i samband med ansökan om upptagande till handel av aktierna på Nasdaq First North och innehåller inte något erbjudande till allmänheten om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget, vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Seafires aktier på NGM handlas under kortnamnet SEA MTF och kommer vid notering på Nasdaq First North att handlas under kortnamnet SEAF.

Eminova Partners AB har agerat rådgivare till Seafire i samband med listbytet. Bird & Bird Advokat KB har agerat Bolagets legala rådgivare. Eminova Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.