Möjlighet att investera i ett bolag som utvecklar en teknologi vilken möjliggör träffsäkra tester hemifrån

LifeAssays AB är verksamma inom Point of Care (PoC) diagnostik för både djur och människor, Bolagets verksamhet baseras på en patenterad teknik utvecklad vid Lunds universitet. Tidigare har LifeAssays fokus varit veterinärsegmentet men nu står Bolaget inför ett strategiskifte som innebär en omläggning mot humandiagnostik där stor potential har identifierats. Framgent kommer Bolaget fokusera på att utveckla QDA-plattformen för att på sikt möjliggöra Point of Need-tester, som innebär att en patient kan göra tester hemifrån med samma säkerhet som provtagning på en vårdcentral eller motsvarande.



Bolaget arbetar idag på två fronter. Huvudspåret kommer från och med nu att vara att ta vara på potentialen i kvantitativa engångstester inom humandiagnostik, något som styrelse och ledning ser stor potential i. LifeAssays skall bli först på marknaden med en äkta ”Point of Need”-produkt som levererar lika säkra testresultat när den används i hemmet av en amatör, som när motsvarande test görs på professionella laboratorier. Bolaget kommer att söka partners för licensiering av teknologin och know how till stora och etablerade bolag i olika segment av marknaden. För att utveckla en äkta ”Point of Need”-produkt kommer Bolagets QDA-plattform att behöva fortsatt utvecklingsarbete.



QDA är en plattform för analys av patientprover. Det betyder att Bolaget kan ta fram ett brett spektrum av tester inom exempelvis cancerdiagnostik, där alla fungerar på samma plattform. QDAs prototyp levererar goda analysresultat och patentansökan har lämnats in. Utöver detta så kan de tester som görs med MagniaReader direkt överföras till QDA när den är klar. Detta innebär att kvalificerad diagnostik flyttas från vårdcentralen till patientens hem i och med att QDA-plattformen skall möjliggöra för patienter att genomföra tester av blod hemifrån. Testet är utformat som så att patienten sticker hål på sitt finger och placerar blodet på QDA-stickan och stänger en lucka som täcker blodet, sedan visar stickan ett värde. Detta värde ska patienten sedan kommunicera till sin läkare som sedan kan vidta rätt åtgärder för att antingen ställa en diagnos eller anpassa behandlingen efter individens värden.



Bolagets andra segment är den sedan tidigare etablerade veterinärdiagnostiken. Veterinärsegmentet planeras att säljas under 2019 och skall därför under året säkra sitt värde genom en fokuserad sälj- och marknadsstrategi. Avyttringen gäller de delar av verksamheten som omfattar veterinärdiagnostik, och exakt hur avyttringen utformas är något som får följas upp på framgent när eventuella förhandlingar med köpare inleds. Genom försäljningen får LifeAssays kapital som planerar användas i utvecklingen av humandelen.



LifeAssays VD Anders Ingvarsson ger i en intervju med Analyst Group tre anledningar till att investera:



1. LifeAssays utvecklar en teknologi som möjliggör träffsäker patientnära diagnostik.

2. Bolagets QDA-plattform har potential att möjliggöra träffsäkra tester hemifrån på en stor mängd olika sjukdomar.

3. LifeAssays har möjlighet att växa och ta marknadsandelar på en marknad som 2017 uppgick till 24 mdUSD och som förväntas växa med en CAGR om 10 % fram till 2022.



