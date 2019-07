Delårsrapport januari-juni 2019 Nordax Bank AB

Under slutet av första kvartalet lanserade Nordax även bolån på den norska marknaden genom låneförmedlare och mot slutet av andra kvartalet öppnades det upp för att ansöka om bolån via Nordax hemsida.

Under 2018 lanserade Nordax bolån i Sverige. Den huvudsakliga målgruppen är kunder med någon form av icke-traditionell anställningsform, det vill säga egenföretagare eller visstidsanställda som till exempel projektanställda, deltidsanställda eller vikarier. Genom grundlig kreditbedömning och personlig kundkontakt möjliggörs fler godkända ärenden för den här kundgruppen, vilken ofta nekas av storbankerna trots stabil ekonomi. Intresset för erbjudandet har varit stort och nyutlåningen fortsätter att utvecklas positivt.

Nyutlåningen för privatlån fortsatte att utvecklas starkt. Framförallt utvecklades nyutlåningen väl på den svenska marknaden där ett attraktivare erbjudande bidrog till tillväxt inom samtliga kanaler. Under andra kvartalet infördes en ny reglering för privatlån i Norge vilket hade en något negativ effekt på andra kvartalets nyutlåning. Under andra kvartalet fattades beslut om att stoppa nyutlåningen i Tyskland för att fokusera på den nordiska marknaderna. Utlåningen i Tyskland stod vid slutet av kvartalet för 4 procent av Nordax totala utlåning.

Nyutlåningen utvecklades starkt och utlåningen växte med 14 procent under årets första 6 månader. Bidragande till ökningen har varit ökad marknadsföring vilket lett till större kännedom om Svensk Hypotekspension (SHP) som varumärke och om möjligheten att ta ut en Hypotekspension. Under året möjliggjordes också för fler att ta ut Hypotekspension genom en förändring i låneskalan och en breddning av erbjudandet till fler av landets kommuner.

Portföljutveckling

Den totala utlåningen uppgick till 22,4 mdkr (15,1 mdkr per 2018-12-31). Förvärvet av SHP, breddning av produkterbjudandet till att omfatta bolån samt en stark utveckling under kvartalet på den svenska marknaden var de viktigaste faktorerna bakom den starka tillväxten. Exklusive förvärvet av SHP växte utlåningen med 19 procent under årets 6 första månader, delvis påverkat av positiva valutaeffekter. Samtliga geografiska marknader utom den tyska växte. På den svenska marknaden bidrog såväl bolån, privatlån som kapitalfrigöringskrediter till den starka utvecklingen.

Resultat januari-juni 2019 (jämfört med januari-juni 2018)