Footway skalar upp logistiken

Footway har haft en snabb tillväxt i Centraleuropa där logistiken idag hanteras från Sverige. För att få säkerställa kapacitet och långsiktighet i bolagets totala logistik genomförs en RFI där logistikaktörer välkomnas att inkomma med information och förslag på verksamhetens långsiktiga logistikstruktur. Målet med förfrågan är även att finna en långsiktig aktör som vill vara en drivande kraft att tillsammans med Footway utveckla framtidens logistik inom e-handel med potential upp mot tio gånger Footways nuvarande ordervolym och över tre gånger nuvarande lagerkapacitet. Arbetet med upphandlingarna påbörjas under juli 2019.

Footway grundades 2010 och är en lönsam, nätbaserad plattform för skor. Bolaget är ledande inom sitt segment på den nordiska marknaden. Datadrivna processer anpassar sortiment, priser och marknadsföring till respektive marknad. Footway har idag 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2018 intäkter om 760 msek motsvarande en årstillväxt om 50,4 procent. EBITDA för helåret 2018 uppgick till 22,7 msek. Footways aktier är listad på Nasdaq First North med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på www.footway.se.

