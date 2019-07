Elos Medtech Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni, 2019

GOD TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL

April - juni 2019

• Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade och uppgick till 184,1 MSEK (166,0), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 10,9 procent. Efter valutajusteringar var tillväxten 7,1 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 15,6 MSEK (5,2). Rörelsemarginalen i andra kvartalet 2019 var 8,5 procent jämfört med 3,1 procent i andra kvartalet 2018.

• Resultat efter finansnetto uppgick till 8,6 MSEK (5,2). Finansnettot har påverkats negativt av valutakursdifferenser på -3,9 MSEK (2,4) och uppgick till -7,0 MSEK (0,0).

• Resultat efter skatt uppgick till 6,6 MSEK (3,4), vilket motsvarar 0:82 kr (0:42) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 47,7 MSEK (19,6), och uppgick efter investeringar till 11,7 MSEK (2,2).

VD JAN WAHLSTRÖM KOMMENTERAR Q2

Ytterligare tillväxt och dessutom fyra kvartal i rad med förbättrad lönsamhet. Under perioden har vi haft fortsatta marginalförbättringar vilket är ett tydligt bevis på att beslutet att effektivisera och specialisera oss varit rätt och vi står nu rustade för att börja ta in fler nya kunder. Omsättningen under andra kvartalet motsvarade våra förväntningar och nu är siktet framåt inställt på fortsatt ökad lönsamhet.