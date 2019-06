Acando utses till Microsoft Country Partner of the Year 2019 i Sverige

Microsoft Partner of the Year Awards tilldelas Microsoft-partners som det senaste året har utvecklat och levererat exceptionella lösningar baserade på Microsoft-teknik.

”Vi är hedrade över att tilldela Acando utmärkelsen som årets Microsoft-landspartner i Sverige”, säger Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner, Microsoft Corp. ”Acando har utmärkt sig som en exemplarisk partner genom att påvisa anmärkningsvärd expertis och innovation för att hjälpa kunder med möjligheter att nå längre.”

Per Okdahl, Microsoft Partnership Manager, +46 (0)725 22 3427, per.okdahl@acando.com

Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com

Lena Ottosson, Marketing & Communication Director, CGI i Sverige, +46 (0)760 497 562, lena.ottosson@cgi.com