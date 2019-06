Episerver utnämner svenska Jessica Fardin till global CMO

Stockholm, 5 juni 2019 - Episerver, Sveriges ledande plattform för CMS, e-handel och digital marknadsföring, har utnämnt Jessica Fardin till global marknadsföringschef, Chief Marketing Officer. Jessica har i sin tidigare roll som senior vice president för marknadsföringen under fyra framgångsrika år ansvarat för bolagets globala marknadsföring, bland annat under förvärvet av Insight Venture Partners för cirka USD 1,2 miljarder. Under Jessicas ledning har antalet nya kunder i USA och Kanada ökat med 87 procent.