FN: Klädindustrin släpper ut mer växthusgaser än flygen

SVT och andra ledande medier i Sverige rapporterade om det som förmodligen överraskar många i Sverige: att kläderna vi bär har större klimatpåverkan än flyget och sjötrafiken tillsammans



Bild: Shutterstock

Vi har länge uppmärksammat den skrämmande utvecklingen: globalt köper vi 60% fler klädesplagg per år än vi gjorde för 15 år sedan, och vi slänger dem nästan dubbelt så fort. Medelsvensken köper 13 kilo kläder per år och kasserar 8 kilo per år.

Det spelar i princip ingen roll vilka material du väljer – svenska institutet Mistra Future Fashion visar att materialvalet i sig inte är avgörande för ett plaggs totala miljöpåverkan. Däremot visar de att produktionen i sig står för ca 80% av klimatpåverkan.