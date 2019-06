Collector Bank kommer att låna ut 1 miljard kronor till svenska små och medelstora företag med EU-stöd

Collector Bank får en garanti på 50 procent av en ny låneportfölj på upp till 1 miljard kronor.

Ökad tillgång till finansiering för svenska små och medelstora företag (inklusive startups) till mer fördelaktiga villkor.

Projektet stöds av en EU-budget under Investeringsplanen för Europa (Junckerplanen) och COSMEs lånegarantiprogram.

Europeiska investeringsfonden (EIF) har undertecknat det första garantiavtalet under COSME i Sverige med Collector Bank. Transaktionen faller inom ”COSMEslånegarantiinstrument” och har uppbackning från Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), som är en central del av Investeringsplanen för Europa. EIF kommer att ställa en garanti om 500 miljoner kronor som gör det möjligt för Collector Bank att ge nya lån till mer fördelaktiga villkor på upp till 1 miljard kronor. Collector Bank har som mål att lansera sitt låneprogram till små och medelstora företag i Finland i slutet av året.

– Det är ett högt tryck på just företagskrediter och genom samarbetet med EIF får vi möjlighet att låna ut till fler mindre bolag. Att kunna vara med och finansiera småföretagare som utgör tillväxtmotorn i svensk ekonomi känns helt rätt och i linje med Collector Banks ambitioner om att vara en tillmötesgående, kundvänlig och entreprenörsdriven bank. Våra lån ska fortfarande ges ut under kontrollerade former där bolagen måste passera vår kreditscoring utan anmärkningar, sägerMartin Nossman.

– Små och medelstora företag samt startupbolag spelar en viktig roll för Sveriges ekonomi.Med detta europeiska stöd kan Collector Bank tillhandahålla mer finansiering till mer fördelaktiga villkor, vilket innebär att dessa mindre företag kommer att få den skjuts de behöver för att utöka sina aktiviteter och skapa arbetstillfällen, säger Europeiska kommissionens vice ordförande, Jyrki Katainen, som är ansvarig för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

– Tvärtom vad många tror är tillgången till kapital ett bestående problem över hela kontinenten som även drabbar företag i Sverige. EIF är därför mycket glada över att kunna förena sina krafter med Collector Bank och ge en knuff i riktning mot att mer finansiering ska bli tillgängligt till mer fördelaktiga villkor för svenska små och medelstora företag, tillägger EIF:s VD,Pier Luigi Gilibert.

Mer specifikt kommer Collector Bank att kunna erbjuda mer fördelaktiga villkor, det vill säga slopa kraven på säkerhet, för de lån banken kommer att ge ut enligt COSME-avtalet med EIF.

Bakgrundsinformation

Europeiska investeringsfonden(EIF) ingår i Europeiska investeringsbanken. EIF har som centralt mål att stödja Europas mikro-, små och medelstora företag (SME) genom att hjälpa dem att skaffa finansiering. EIF utformar och utvecklar risk- och tillväxtkapital, garantier och mikrofinansieringsinstrument som specifikt inriktar sig på detta marknadssegment. I denna roll uppmuntrar EIF EU:s mål att stödja innovationer, forskning och utveckling, entreprenörskap, tillväxt och sysselsättning.