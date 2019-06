Flytande vindkraft: CoensHexicon och Shell utvecklar flytande vindkraft i Sydkorea

CoensHexicon CO., Ltd, Sydkorea, ett joint venture mellan Coens CO., Ltd och Hexicon AB, har undertecknat ett “Joint Development Agreement” med Shell som syftar till att utveckla, bygga och operera en flytande vindkraftspark ca 40 km utanför staden Ulsan, i Sydkorea. Där finns bland annat världens största bilfabrik, världens största varvsanläggning och världens tredje största raffinaderi-anläggning. Projektutvecklingen startade i början av 2019 och leds av CoensHexicon.

Henrik Baltscheffsky, VD i Hexicon och styrelseledamot i delägda CoensHexicon, säger: “Det här är början på vår kommersiella resa i Sydkorea and liknande platser på andra ställen i världen. Vi har bildat ett projektbolag, TwinWind Development Co. Ltd, och erhållit ett vattenområde utanförUlsan och utvecklar nu den första kommersiella flytande vindkraftsparken. Vårt samarbete med Shell kommer resultera i en fördjupad kompetens och expertis i att utveckla och operera en stor flytande vindpark. Detta inkluderar serietillverkning i Sydkorea av den patenterade design av multi-turbinplattformar som utvecklats av Hexicon i Sverige.”





