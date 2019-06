ChromoGenics offentliggör prospekt avseende företrädesemission.

Vid den extra bolagsstämman i ChromoGenics AB (publ) (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) den 18 juni 2019 godkändes styrelsens förslag från den 27 maj 2019 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och kommer inom kort att hållas tillgängligt på ChromoGenics hemsida (www.chromogenics.com) och på Naventus Corporate Finance AB:s hemsida (www.naventus.com) samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

• Genom Företrädesemissionen kan ChromoGenics aktiekapital öka med högst 34 551 196,00 kronor genom utgivande av högst 172 755 980 aktier.

• Den som på avstämningsdagen den 24 juni 2019 är aktieägare i ChromoGenics har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 0,50 kr per aktie.

• Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 86,4 MSEK före emissionskostnader.

• Teckningsperioden löper under perioden den 26 juni – 12 juli 2019.

• Handel med teckningsrätter pågår under perioden den 26 juni – 10 juli 2019.

Företrädesemissionen är garanterad till 85 procent, varav 1 procent avser teckningsförbindelser och 84 procent avser garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtaganden. Bolaget har dock inte begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa åtaganden

Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas en informationsfolder och emissionsredovisning från Euroclear med förtryckt inbetalningsavi. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredovisning. För förvaltarregistrerade aktieägare ska teckning och betalning ske i enlighet med anvisning från respektive bank eller annan förvaltare.

Företrädesemissionens utfall kommer att offentliggöras genom press-meddelande, vilket beräknas ske omkring den 16 juli 2019.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

ChromoGenics tecknade den 30 maj 2019 ett avtal om förvärv av s.k. sputtringsmaskiner från det tyska bolaget Hörmann-Verwertungen GmbH & Co. Kapitalet från Företrädesemissionen är avsett att finansiera nämnda förvärv av sputtrar.

Sputtring är huvudprocessen vid produktionen av den patenterade elektrokroma folie som utgör grunden för Bolagets alla dynamiska produkter. Sputtringen sker i speciella maskiner där folien beläggs med nanotunna metallox¬idlager. Sputtringen har skett utomlands hos underleverantörer, en process som har inneburit långa ledtider. I syfte att på lång sikt säkerställa leverans av Bolagets produkter och förkorta ledtider har Bolaget nu förvärvat egna sputtringsmaskiner.

Investeringen ger ChromoGenics utökad produktions- och utvecklings-kapacitet samt kvalitetskontroll under hela produktionsprocessen. Härutöver uppnås betydande kostnadsbesparingar. Bolagets befintliga till¬verkningskanaler kommer att behållas och utvecklas parallellt med Bolagets egna production för att säkerställa produktionskapacitet och leverans-säkerhet i hela världen.

Leverans och installation av maskinerna i Uppsala planeras ske under hösten 2019, varefter de kommer att anpassas till ChromoGenics specifika behov. En avsikts¬förklaring har vidare ingåtts med Ångströmlaboratoriet avseende samarbete kring och gemensam drift av en av de förvärvade ma-skinerna. Bolagets ambition är att ta maskinerna i drift under våren 2020.

Köpeskillingen uppgår till cirka 5,25 MEUR. Köpeskillingen har delats upp i olika delar, som betalas vid olika tidpunkter under leverans- och installations-processen. Av köpeskillingen kommer 1,45 MEUR att betalas genom nyemitterade aktier i ChromoGenics, som emitteras till genomsnittskursen under tio handelsdagar före leverans av maskinerna.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till ChromoGenics i samband med Företrädesemissionen är Naventus Corporate Finance AB. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.