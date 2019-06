Enersize Oyj erhåller order från kinesiska Hankook för fullskaligt projekt efter framgångsrikt genomförd pilot

Enersize Oyj (”Enersize”) meddelar idag att bolaget avtalat om ett fullskaligt projekt med Hankook Tire Jiaxing Co., Ltd. (”Hankook”) som ett resultat av framgångsrikt genomfört pilotprojekt. Avtalet avser läckagereducering med hjälp av LEAQS, SaaS-licens, samt utbildning av Hankooks servicetekniker. Uppdraget avser Hankooks fabrik i Jiaxing, där Enersize i maj genomförde pilotprojektet på en avgränsad del av fabriken. Avtalet har träffats direkt mellan Enersize helägda kinesiska dotterbolag Enersize (Shanghai) Energy Technology Co., Ltd. och Hankook. Arbetet är planerad att genomföras under juli 2019 och ordervärdet uppgår till cirka 0,8 MSEK.