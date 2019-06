2cureX utser Dr. Henrik Harling till Chief Medical Officer

”Dr. Harlings omfattande kliniska erfarenhet och stora internationella nätverk inom cancerområdet är av stor betydelse för 2cureX” säger Ole Thastrup, CEO och fortsätter; "Sedan noteringen av 2cureX på Nasdaq First North Stockholm har vi startat multinationella kliniska studier i tre stora cancerindikationer: kolorektal-, bukspottskörtel- och äggstockscancer. Dr Harling kommer att ansvara för våra pågående och framtida kliniska aktiviteter. Jag välkomnar varmt Henrik Harling till 2cureX och jag är övertygad om att hans kliniska kompetens och kunskap inom management kommer att stärka vårt team."

Innan han anslutit sig till 2cureX var Dr. Harling chef för Digestive Disease Center (Surgery and Gastroenterology) vid Bispebjerg universitetssjukhus och universitetslektor vid kirurgi vid Köpenhamns universitet. Han inrättade den danska kolorektala cancerdatabasen och var styrelseledamot för Danish Multidisciplinary Cancer Groups, Cancer Steering Committee of the National Board of Health och styrelseledamot för Danish Society of Cancer. Hans omfattande forskning fokuserar också på cancerbehandling.

"Jag har haft nöjet att följa 2cureX nära under ett antal år som medlem i bolagets Advisory Board. Jag är verkligen imponerad av vad IndiTreat®-testet kan göra för väldigt sjuka cancerpatienter. Jag är därför exalterad över att bli medlem i 2cureX-teamet, för att hjälpa varje patient att få sin egen behandling och att göra så att samhället kan nyttja de många medicinska behandlingsalternativen på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. Det finns alldeles säkert ett behov av 2cureX teknik" säger Henrik Harling.

