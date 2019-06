Numisbing Limited investerar 9,4 Mkr i sin ”Collectibles Fund”

STOCKHOLM, 14 juni 2019 - Numisbing AB meddelar att dess Dubai-baserade dotterbolag Numisbing Limited, har investerat 1 miljon US Dollar (9,4 miljoner) i Klass A av Collectibles Fund separat portofolio, per 31 maj 2019 NAV omfattande 142,4068 US Dollar per enhet ( Bloomberg: CABCOSP: KY). Denna investering kommer att utnyttjas av ”Collectibles Fund” för att förvärva mer numismatiska saker till sin befintliga portfölj.

- "Tack vare det höga intresset på samlarmarknaden under några år uppvisar fonden en mycket stark tillväxt med över 28 procent under 2018 och en tillväxt på 11 procent under de första fem månaderna 2019. Därför har vi åtagit oss att investera upp till 4 miljoner US Dollar i samlarfonden under detta år. "sade Numisbing grundare och ordförande, Ramkumar Sarangapani. Det ska också noteras att Numisbing Limited fungerar som investeringsrådgivare till samlarfonden. Om Collectibles Fund: Collectibles Fund Segregated Portfolio, som förvaltas av Cabaritta Funds SPC, är en sluten fond som finns vid Caymanöarna sedan 2017. Fondens mål är uppskatta tillgångar inom dess samlarområde och investerar främst i samlarobjekt och konstverk, med inriktning på en årlig avkastning på över 10 procent. För närvarande har det sex olika tillgångsklasser med separata portföljer baserat på olika typer av investeringar. Om NUMISBING:

NUMISBING AB (www.numisbing.se) är ett Numismatics & Arts-bolag med huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har sin operativa verksamhet i Dubai, Förenade Arabemiraten, som för närvarande är på väg att noteras på Nasdaq First North Stock Exchange i Stockholm, Sverige. Sedan starten 2012 har Numisbing vuxit till ett ledande Numismatiks-företag i Mellanöstern-regionen med en marknadsandel om nära 75 procent. Under sommaren kommer Numisbing AB att ansöka om listning vid Nasdaq, First North i Stockholm. Mer information vid www.numisbing.se.

För mer information kontakta: Ramkumar Sarangapani, Styrelseordförande Numisbing AB, Tel. +971 50 588 1838, ramkumar@numisbing.com, eller

Jan Rejdnell Investor Relations (IR) Tel. + 46 () 0708-14 44 00, jan@delecta.se

