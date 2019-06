COSEL 300W och 100W digitalt kraftaggregat med hög effekttäthet för medicin och industri

Ultra-kompakt byggsätt i kombination med hög effekttäthet

Analog styrning av utspänning/utström utan några tilläggskretsar

Digitalt gränssnitt för övervakning/inställning/styrning av parametrar med upp till 83 kommandon

Medicinskt (2 x MOPP isolation och uppfyllande av 4:e utgåvan) och industriellt godkännande

5 års garanti

Temperaturstyrd fläkt

Cosel Co, Ltd (6905: Tokyo) meddelade idag lanseringen av två nya 300W och 1000W karaftaggregat med hög effekttäthet och utökad I/O kommunikation för krävande medicinska och industriella applikationer. Tillskottet av 300W PCA300F och 1000W PCA1000F till den befintliga 600W PCA600F kompletterar och utökar produktfamiljen till att täcka ett mycket större applikationsområde. PCA serien har ett inbyggt extended-UART (Universal Asynchronous Receiver –Transmitter) gränssnitt för upp till 83 kommandon för styrning och övervakning av kraftaggregatens samtliga parametrar. En PMBus version är tillgänglig från fjärde kvartalet 2019. I överensstämmelse med den stränga medicinska normen EN/IEC 60601-1 har PCA300F och PCA1000F förstärkt isolation mellan ingång och utgång på 4.000VAC och 2xMOPP (2x Means of Patient Protection). PCA serien har ett universellt inspänningsområde på 85 till 264VAC, samt en DC ingång för 88 till 370VDC. Den flexibla utgången kan drivas som konstant spänning (CV) eller konstant ström (CC) med antingen analog eller digital styrning. Samtliga aggregat i PCA serien är byggda i höljen med 1U höjd och Cosels hög-densitet integrerade byggsätt med optimerad kylning.