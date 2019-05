Clavister Q1 2019: 38% tillväxt

”Årets första kvartal innebar en 38% högre orderingång, jämfört med motsvarande kvartal 2018.

Våra fokusmarknader Norden och DACH fortsatte visa hög tillväxt, och DACH-regionen i synnerhet kunde även påvisa ett mycket stort inflöde av nya återförsäljare under kvartalet.

Förutom ett fortsatt starkt fokus på försäljningstillväxt kommer året för Clavister att domineras av en strid ström av nya och spännande produktlanseringar. Under 2019 planerar vi att släppa fler nya produkter än vad Clavister har gjort sammanlagt under de senaste femton åren!”

John Vestberg, VD och koncernchef

Januari - mars 2019

Orderingången för kvartalet ökade med 38% och uppgick till 29,3 (21,2) MSEK.

Kvartalets omsättning ökade med 16% och uppgick till 26,5 (22,8) MSEK.

Bruttovinsten ökade med 22% till 21,2 (17,4) MSEK, motsvarande en bruttomarginal på 80 (76)%.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -8,6 (-20,0) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till -18,8 (-27,0) MSEK.

Resultat efter finansnetto uppgick till -28,5 (-36,3) MSEK.

Resultat per aktie uppgick till -1,21 (-1,54) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 14,9 (-27,7) MSEK.

Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 54,1 (93,8) MSEK.

Antal anställda (fulltidsekvivalenter) vid periodens slut var 173 (160).

Årsstämman i Clavister Holding AB (publ.) kommer att hållas i bolagets kontor på Sjögatan 6 i Örnsköldsvik den 14 maj 2019, kl. 13:00. Årsredovisning 2018 publicerades den 23 april 2019.