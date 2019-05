Januari-Mars 2019: LD slår marknaden

(Alla jämförelser gäller Q1 2019 vs Q1 2018 om inget annat anges)

Med uppgången i Value befäster LD sin position i toppen av produktsegmentet. Värt att notera är att försäljningen av LD:s traditionella vita portioner växte med 13,8 % under Q1 jämfört med slutet av förra året trots prisjustering i januari.

Nordic Spirit, som tillhör All White-segmentet, har mottagits väl av handeln. Under kvartalet fortsatte den stabila volymökningen av All White-segmentet och All White är nu det snabbast växande av samtliga segment. Under Q1 växte All White-segmentet från 1,3 % till 3,3 % i totala marknadsandelar jämfört med samma period förra året. En ökning med 151,9% av segmente.

Nordic Snus expansion av Nordic Spirit fortsätter enligt plan i en hårt konkurrensutsatt marknad, och vår svenskproducerade produkt finns nu tillgänglig för handel även utanför Sveriges gränser. Via lanseringen av Nordic Icon, ett vitt snus anpassat för den norska marknaden, har vi nu också gått in i det norska White-segmentet som idag utgör 13,8 % av totalmarknaden i Norge.

Sammantaget en positiv start på 2019, med fortsatta expansionsplaner både på svenska marknaden i form av nya produkter, men även internationellt.

Kommentar från VD Andrew Shannon: