Billån med eller utan bilen som säkerhet? Vilket är bäst?

Du bestämmer själv från vem eller vilka du köper din nya bil av.

Du kan låna till hela eller en del av köpesumman.

Långivaren betalar ut pengarna till dig och du måste därför själv komma överens med den du köper bilen av hur du ska betala.

De flesta långivare brukar kräva att lånesumman ska vara på minst 10 000 kr.

Du kan ta max 500 000 kr i privatlån.

Lånet ska vara återbetalat på max 15 år i de flesta fall.

Det spelar ingen roll hur gammal bilen är för att kunna ta ett privatlån.

Den dag du säljer bilen är du inte tvungen att lösa det som återstår av lånet även om det såklart är något du bör göra så att du inte dras med ett lån fast du inte längre har en bil.

När det kommer till privatlån kan räntan vara alltifrån rätt låg till hög helt och hållet beroende på vem det är som tar lånet. Det som avgör är alltså personens ekonomiska situation och kreditvärdighet.

Det vi rekommenderar när du ska ansöka om ett privatlån i syfte att köpa bil är att vända dig till en låneförmedlare, där du med en enda enkel ansökan online kan få din ansökan prövad av flertalet banker och låneinstitut samtidigt. Du kan därefter enkelt jämföra de olika lånealternativ du får, i lugn och ro. Andra fördelar är att om du ansöker om privatlån via en låneförmedlare tas endast en enstaka kreditupplysning på dig, som då delas med ett flertal banker och låneinstitut, vilket är bra för din kreditvärdighet. Ju fler kreditupplysningar som tas på dig, desto lägre kreditvärdighet får du. Ett extra plus att ansöka om lån via en låneförmedlare är ju givetvis också att du sparar en massa tid.

Av Hemad Razavi, grundare och VD, Direkto

Hemad Razavi är grundare av låneförmedlaren Direkto AB och egenföretagare sedan 2013. Han har tidigare jobbat som aktiemäklarchef på DNB i Oslo, aktiemäklare i flera år på Handelsbanken i London och Stockholm, och tidigare som finansiell rådgivare i Los Angeles. Hemad har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms Universitet.

