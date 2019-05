Midsona DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

Fokus på förvärv Midsona har via förvärv konsoliderat den nordiska marknaden för hälsa och välbefinnande. Med en marknadsledande nordisk plattform i ryggen var det naturligt att lyfta blicken mot övriga Europa. I maj 2018 tog vi steget in i världens näst största marknad för ekologiska livsmedel, Tyskland, i och med förvärvet av Midsona Deutschland. Integrationen har gått enligt plan och vi kan konstatera att vår förvärvsmodell fungerat även utanför Norden.

Arbetet med att stärka konkurrenskraften för Midsonas ekologiska varumärken fortsatte. Ett antal nya produkter lanserades, däribland serien ”Happy Crunch” under varumärket Davert. Det är de första produkterna från Midsona Deutschlands (tidigare Davert) nya produktionslinjer med fokus på frukostprodukter. I Sverige lanserade Kung Markatta en serie växtbaserade ekologiska drycker.

Reviderade finansiella mål

Styrelsen i Midsona AB har beslutat att revidera koncernens finansiella mål. Midsona har som ambition att aktivt delta i konsolideringen av den europeiska marknaden för hälsa och välbefinnande. Samtidigt ska koncernen leverera organisk tillväxt för prioriterade varumärken via effektiv marknadsbearbetning och innovation. Styrelsen har därför beslutat att revidera upp tillväxtmålet till 15,0 procent per år från tidigare 10,0 procent. Ett tydligt fokus på lönsamhet via effektivisering och synergistiska förvärv ska höja EBITDA-marginalen från historiska 9,0-10,0 procent till minst 12,0 procent. Med en aktiv förvärvsagenda kommer skuldsättningen att ligga på 3,0-4,0 gånger EBITDA så länge som vi fortsätter att förvärva. Utdelningsmålet lämnas oförändrat. De nya målen är;

Nettoomsättningstillväxt >15,0 procent genom organisk tillväxt och förvärv (tidigare nettoomsättningstillväxt >10,0 procent).

En EBITDA-marginal >12,0 procent (tidigare EBIT-marginal >10,0 procent).

Ett förhållande mellan nettoskuldsättning/EBITDA på 3,0-4,0 gånger (tidigare nettoskuldsättning/EBITDA mindre än 2,0 gånger).

Över tid lämna utdelning >30,0 procent av resultat efter skatt (oförändrad).

Utsikter för 2019

Grunden i Midsonas affär vilar på de starka trenderna kring människors ökade intresse för hälsa och välbefinnande i kombination med en tydlig önskan att konsumera mer hållbart. Efterfrågan på växtbaserade, rena, ekologiska och hållbara livsmedelsprodukter förväntas öka under 2019. Huvudfokus under året kommer vara att skapa bästa förutsättningar för tillväxt för våra varumärken men också, i de fall vi har ledig produktionskapacitet, att ta kontrakt för att producera handelns egna märkesvaror. Parallellt skall vi fortsätta att effektivisera den nordiska verksamheten och slutföra integrationen av förvärvade Midsona Deutschland. Vi söker också nya förvärv med den tydliga ambitionen att på sikt bli ett av de ledande bolagen inom hälsa och välbefinnande i Europa och därmed uppnå våra finansiella mål.

Peter Åsberg, VD och koncernchef